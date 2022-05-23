На реке Пирита проведут работы по разминированию

«Основная цель работ заключается в поиске в реке Пирита и ликвидации взрывных устройств, а также в очистке реки от металла. В ходе работы из воды извлекут и все другие предметы, что бы это ни было», - сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Работы будут вестись на участке реки Пирита вдоль Вабаыхукооли теэ. В этом месте река порожистая и имеет быстрое течение.

Работы начнутся в 10 часов и завершатся ориентировочно в 17 часов.

«Для доставки снаряжения к реке будут использоваться внедорожники и ATV, в связи с проведением работ движение у реки будет активнее обычного. Просим местных жителей и тех, кто гуляет у реки Пирита, отнестись к ситуации с пониманием», - попросил старейшина.