Лаури Хуссар: советские памятники напоминают о разбитой мечте о свободе слова

Памятники советской эпохи прославляют чужеземное господство того времени и символизируют трагедию, которая постигла Эстонию в двадцатом веке, когда независимое государство потеряло свою независимость на пятьдесят один год, и львиную долю которого пришлось провести под советской оккупацией. За полувековую оккупацию Эстонии был нанесен невосполнимый ущерб, так как несколько поколений попали между шестеренками безжалостного режима, и вместе с ними была перемолота и мечта о свободном государстве. В результате мартовских и июньских депортаций были уничтожены многие семьи, большинство из которых так и не воссоединились. Также разбилась мечта о свободе слова и принятии решений.