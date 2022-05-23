Мнение
23.05.2022, 12:48

Лаури Хуссар: советские памятники напоминают о разбитой мечте о свободе слова

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Лаури Хуссар, вице-председатель партии Eesti 200
Tank
Tank
ФОТО: Ekspress Meedia | Fedotkin

Не утихают дискуссии вокруг демонтажа памятников советской эпохи. Мнения разделились: одни считают, что переписывать историю неправильно, другие убеждены, что советские памятники прославляют иностранное господство в Эстонии и должны быть демонтированы. Вице-председатель партии Eesti 200 Лаури Хуссар постарался разобраться в ситуации для RusDelfi.

Памятники советской эпохи прославляют чужеземное господство того времени и символизируют трагедию, которая постигла Эстонию в двадцатом веке, когда независимое государство потеряло свою независимость на пятьдесят один год, и львиную долю которого пришлось провести под советской оккупацией. За полувековую оккупацию Эстонии был нанесен невосполнимый ущерб, так как несколько поколений попали между шестеренками безжалостного режима, и вместе с ними была перемолота и мечта о свободном государстве. В результате мартовских и июньских депортаций были уничтожены многие семьи, большинство из которых так и не воссоединились. Также разбилась мечта о свободе слова и принятии решений.

Сегодняшняя кровавая агрессия Путина в Украине тоже разрушает мечты и разъединяет семьи в попытке уничтожить самоопределение и суверенитет Украины. Для многих эстонцев эти события вскрыли старые раны и осветили болезненные исторические воспоминания о том периоде, когда мы, как и украинцы сегодня, были такими же жертвами.

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