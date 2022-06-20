Pavel Šell: Возвращение!
«Он не просто поет – он живет в каждой песне! Яркий, неординарный артист и певец! Каждую песню он превращает в мини-спектакль! Приходите и убедитесь сами!» — гласила несколько лет реклама. Приходили, убеждались, верили, и вдруг… он пропал. Ни концертов, ни выступлений, ни появлений не на ТВ, не на светских мероприятиях… Даже из социальных сетей исчез…
«Значит, снова, все заново, все сначала, с нуля…
Раздвигается занавес, бахромой пыля,
И на суд и расправу ожидающих лиц
По закону и праву я иду из кулис».
Все, кто хоть раз побывал на его концертах, мечтают вновь увидеть и услышать его.
Мы встретились случайно, на концерте певицы Вероники Кнауб в Нарве.
- С возвращением! Куда пропал?
- Я не пропадал, и никуда не уезжал. Ах, да! Был 20 февраля в Москве с премьерой концерта. Но теперь это уже история… Хотя, наверное, произошло возвращение к себе, к своим принципам. Я прожил уже больше половины. Как сказал Бродский: «Мы, оглядываясь, видим лишь руины». Отказался от достигнутого, несмотря на признание заслуг окружающими, потерял интерес к ранее значимым вещам, произошла переоценка ценностей — типичный кризис среднего возраста. Но я ощущаю в себе силы изменить свою жизнь…
- Соскучился по зрителям?
- На концертах мне кажется, что вместе мы избавляемся от чего-то плохого. Никто из нас не знает, от чего. Главное, что избавляемся и при этом никому не вредим.
- Как привлечь зрителей в зал?
- Я должен устроить для людей спектакль. Если буду просто стоять, петь и даже пальцем не пошевелю, тогда люди скажут: что за ерунда, я мог бы остаться дома. Я должен устроить им спектакль.
- Почему ты исчез из социальных сетей?
- Присутствие там стало мешать идти к своей цели. Я выхожу к живым людям. И свое мнение обо мне могут высказывать только те, кто реально меня видел, слышал, те, кто счастлив в реальной жизни, а не те, кто «реализует» себя в сети.
- И как же тебя найти, чтобы, например, пригласить выступить?
- +37258214836, pavela@hot.ee. Звоните, пишите, приглашайте!
- Говорят, что ты редко выходишь из дома и не очень разговорчив.
- Но это неправда. Дайте мне повод — и я такого наговорю. Если меня довести, я могу и закипеть, но когда становишься старше, начинаешь смотреть на все чуть-чуть по-другому. Важно, чтобы вокруг были люди, которые могут дать тебе немножко счастья, — ведь живем один раз.
- Чем, по твоему мнению, ты цепляешь зрителя?
- Моя оригинальность в том, что я много и от многих беру. Ведь, что бы ни придумал, всегда найдется тот, кто уже делал это до тебя. Так что главное — сделать это лучше.
Теперь уже копируют меня. Значит, минуя статус звезды, незаметно стал мэтром…
- Почему ты называешь себя артистом для простых людей?
- Наверное, потому, что жизнь становится все сложнее, и люди начинают мыслить все более изощренно и тонко. Слишком много сейчас экспертов в вопросах культуры, искусства, политики, бизнеса и т. д. А искренности и откровений можно ждать только от простых людей.
- Банальный вопрос о планах.
- Не банальный, скорее, классический. Любой творческий человек хочет, что бы об этом спросили. Скажу только, что следующий год для меня юбилейный, и я обязательно чем-нибудь удивлю!
Ближайшая встреча с Павлом Шеллом состоится 23 июня на музыкальном фестивале в Нарва-Йыэсуу. А большой сольный концерт в декабре. Будем ждать!
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