Pavel Šell: Возвращение!

«Значит, снова, все заново, все сначала, с нуля…

Раздвигается занавес, бахромой пыля,

И на суд и расправу ожидающих лиц

По закону и праву я иду из кулис».

Все, кто хоть раз побывал на его концертах, мечтают вновь увидеть и услышать его.

Мы встретились случайно, на концерте певицы Вероники Кнауб в Нарве.

- С возвращением! Куда пропал?

- Я не пропадал, и никуда не уезжал. Ах, да! Был 20 февраля в Москве с премьерой концерта. Но теперь это уже история… Хотя, наверное, произошло возвращение к себе, к своим принципам. Я прожил уже больше половины. Как сказал Бродский: «Мы, оглядываясь, видим лишь руины». Отказался от достигнутого, несмотря на признание заслуг окружающими, потерял интерес к ранее значимым вещам, произошла переоценка ценностей — типичный кризис среднего возраста. Но я ощущаю в себе силы изменить свою жизнь…

- Соскучился по зрителям?

- На концертах мне кажется, что вместе мы избавляемся от чего-то плохого. Никто из нас не знает, от чего. Главное, что избавляемся и при этом никому не вредим.

- Как привлечь зрителей в зал?

- Я должен устроить для людей спектакль. Если буду просто стоять, петь и даже пальцем не пошевелю, тогда люди скажут: что за ерунда, я мог бы остаться дома. Я должен устроить им спектакль.

- Почему ты исчез из социальных сетей?

- Присутствие там стало мешать идти к своей цели. Я выхожу к живым людям. И свое мнение обо мне могут высказывать только те, кто реально меня видел, слышал, те, кто счастлив в реальной жизни, а не те, кто «реализует» себя в сети.

- И как же тебя найти, чтобы, например, пригласить выступить?

- +37258214836, pavela@hot.ee. Звоните, пишите, приглашайте!

- Говорят, что ты редко выходишь из дома и не очень разговорчив.

- Но это неправда. Дайте мне повод — и я такого наговорю. Если меня довести, я могу и закипеть, но когда становишься старше, начинаешь смотреть на все чуть-чуть по-другому. Важно, чтобы вокруг были люди, которые могут дать тебе немножко счастья, — ведь живем один раз.

- Чем, по твоему мнению, ты цепляешь зрителя?