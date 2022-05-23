Волевая победа над британцами сохранила Латвии шансы на плей-офф
Сборная Латвии одолела команду Великобритании в предпоследнем туре группового этапа чемпионата мира по хоккею — 4:3. Команда Харийса Витолиньша дважды по ходу встречи уступала в две шайбы, но все же смогла взять три очка и сохранить шансы на выход в плей-офф.
Сборная Латвии одержала волевую победу над командой Великобритании в матче группового этапа ЧМ-2022 по хоккею — 4:3 (0:2, 2:1, 2:0). Команда Харийса Витолиньша дважды по ходу матча уступала в две шайбы. Встреча прошла на стадионе Nokia Arena в Тампере, пишет Rus.delfi.lv.
Заброшенными шайбами у подопечных Харийса Витолиньша отметились Оскар Батня, Янис Якс, Рихард Букартс и Андрис Джериньш. В составе британской сборной голы забили Бретт Перлини, Кейд Нилсон и Льюис Хук.
Латвийская команда занимает пятое место в группе В с восемью очками. Великобритания замыкает таблицу — в шести матчах команда набрала одно очко. В заключительном туре группового этапа сборная Латвии 24 мая сыграет со сборной Швеции, а Великобритания днем ранее сразится с Австрией.
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