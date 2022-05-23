23.05.2022, 10:29
Загадочная история с российским пиломатериалом. Импорт продолжается, но никто не признается, что покупает
В начале апреля поставки российского леса в Эстонию должны были прерваться, но фактически они идут прежними темпами.
В конце марта Eesti Päevaleht опубликовала статью под названием "В апреле исчезнет треть строительной древесины Эстонии. Рост цен может ослабить малый бизнес". К настоящему времени стало ясно, что первая половина истории была ошибочной: импорт российского леса не прекратился. Часть, касающаяся подорожания, к сожалению, все еще может быть правдой.