Загадочная история с российским пиломатериалом. Импорт продолжается, но никто не признается, что покупает

В конце марта Eesti Päevaleht опубликовала статью под названием "В апреле исчезнет треть строительной древесины Эстонии. Рост цен может ослабить малый бизнес". К настоящему времени стало ясно, что первая половина истории была ошибочной: импорт российского леса не прекратился. Часть, касающаяся подорожания, к сожалению, все еще может быть правдой.