Новости Эстонии
23.05.2022, 10:29

Загадочная история с российским пиломатериалом. Импорт продолжается, но никто не признается, что покупает

 
Туули Йыэсаар
Туули Йыэсаар
tuuli.joesaar@epl.ee

В начале апреля поставки российского леса в Эстонию должны были прерваться, но фактически они идут прежними темпами.

В конце марта Eesti Päevaleht опубликовала статью под названием "В апреле исчезнет треть строительной древесины Эстонии. Рост цен может ослабить малый бизнес". К настоящему времени стало ясно, что первая половина истории была ошибочной: импорт российского леса не прекратился. Часть, касающаяся подорожания, к сожалению, все еще может быть правдой.

В начале апреля международные лесохозяйственные организации оставили российский лес без сертификатов FSC и PEFC. Эстонский союз лесной и деревообрабатывающей промышленности (EMPL) подтвердил, что древесина без сертификатов не может продаваться в Европе, поскольку она не соответствует регламенту по древесине ЕС.

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