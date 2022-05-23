ВИДЕО И ФОТО | "Что вы тут фейки снимаете?" В Нарве состоялась премьера необычного спектакля

На людей обращали внимание нарвитяне: некоторые с удивлением, кто-то с криками: что вы тут фейки снимаете. Были и такие, кто присвистывал из машин или кричал: не нужны нам буддисты.

Но это были не буддисты, а участники иммерсивного спектакля-путешествия «Край». Спектакль о жизни в Нарве рассказан авторами: драматургом Натальей Маченене и режиссером Эдуардом Тее – лирично, почти медитативно.

По словам зрителей, опыт был неоднозначным, в таких декорациях они еще не посещали спектакли. Одна зрительница сказала, что как будто это не ее город, а другая – что словно эта история про ее маму, и она теперь еще больше влюблена в Нарву. На обсуждении после премьеры даже возник спор: что же хотели сказать авторы той или иной сценой. На что продюсер спектакля ответила: "Когда речь идет об иммерсивных проектах, то каждый видит свой спектакль".

Корреспонденты RusDelfi сходили на премьеру и расспросили таллиннского режиссера Эдуарда Тее о необычном формате, о том, как он связан с Нарвой, а у актеров выяснили, каково это играть, когда сцена – весь город и в любой момент может пойти что-то не так.

"Спектакль "Край" – часть большого проекта «Нарва рядом», его цель – привлечь в город людей со всей Эстонии и показать Нарву с разных сторон, – рассказывает продюсер и драматург Наталья Маченене. –Повторить его в каком-либо другом городе не получится, он уникальный, так как создавался на основе историй местных жителей".

Кроме спектакля, авторы проекта предлагают выбрать экскурсию по Ида-Вирумаа или по Нарве, сходить на интерактивные вечеринки, например, погулять на свадьбе в стиле 90-х. Проект создавался при поддержке Фонда Интеграции.

Спектакли будут вновь показаны в ближайшие два уикенда, а в июне авторы проекта представят "Край" гимназистам и предложат им снять документальный микрофильм о Нарве.