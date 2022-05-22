22.05.2022, 21:54
Министр иностранных дел Финляндии: разногласия Турции с Финляндией будут решены в течение нескольких недель
ФОТО: EPA/ Scanpix | KIMMO BRANDT
Разногласия Турции с Финляндией будут решены в течение нескольких недель, после чего Турция больше не помешает Финляндии быть членом НАТО, сказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
"Несколько дней назад я сказал, что это будет, по крайней мере, вопрос нескольких дней. Теперь, если быть осторожным, то можно сказать что это будет вопросом нескольких недель. Я оптимистично настроен, что проблемы будут решены, но это может занять некоторое время", - сказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.