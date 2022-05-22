ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись два автомобиля. Одна из машин перевернулась

В столкновении участвовали Volkswagen Passat, следовавший из Тарту в Таллинн, и Volkswagen Caddy, ехавший ему навстречу. Volkswagen Passat резко вылетел на встречную полосу на повороте, и произошло столкновение, в результате которого оба автомобиля оказались в кювете. Один из них перевернулся. Скорая осмотрела людей в автомобилях, телесных повреждений обнаружено не было. Водители обоих транспортных средств были трезвыми, имели соответствующие права. Водители обратились в страховую службу.