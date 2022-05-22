Французский министр: Украина может вступить в ЕС не раньше, чем через 15-20 лет
Министр Франции по европейским делам Клеман Бон заявил в воскресенье, 22 мая, что заявка Украины на вступление в Европейский союз будет реализована только через 15 или 20 лет. Об этом пишет rus.err.ee.
"Мы должны быть честными, если вы говорите, что Украина присоединится к Европейскому союзу через полгода, год или два, то вы обманываете. Вероятно, это произойдет через 15 или 20 лет, это займет много времени", — сказал Клеман Бон.
Бон также подтвердил предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать "новое европейское политическое сообщество", чтобы помочь Украине интегрироваться в ЕС.
Это предложение раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский и призвал к немедленному началу процесса становления Украины полноправным членом Европейского союза.