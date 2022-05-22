Украинские беженцы спасут ситуацию? Прогнозы допускают, что волна миграции остановит сокращение населения Эстонии
Если бы 30 000 украинских военных беженцев остались постоянно жить в Эстонии, это задержало бы сокращение населения Эстонии более чем на 20 лет, говорится в кратком отчете Центра мониторинга развития "Влияние украинских военных беженцев на население Эстонии: три сценария", пишет rus.err.ee.
Центр составил демографические сценарии пребывания в Эстонии 10 000, 30 000 и 60 000 военных беженцев.
По мнению эксперта Центра мониторинга развития Магнуса Пийритса, проживающие в Эстонии военные беженцы стремительно увеличат численность населения, но в будущем население начнет сокращаться из-за низкой рождаемости и, согласно текущему долгосрочному прогнозу, из-за некомпенсированной иммиграции.
"С точки зрения рынка труда важным показателем является соотношение пожилых людей и людей трудоспособного возраста, которое значительно улучшится к 2050 году. Военные беженцы в долгосрочной перспективе будут себя чувствовать в Эстонии хорошо, поскольку треть беженцев - это дети, а уровень образования взрослых соответствует среднему в Эстонии", - сказал Пийритс.