Украинские беженцы спасут ситуацию? Прогнозы допускают, что волна миграции остановит сокращение населения Эстонии

По мнению эксперта Центра мониторинга развития Магнуса Пийритса, проживающие в Эстонии военные беженцы стремительно увеличат численность населения, но в будущем население начнет сокращаться из-за низкой рождаемости и, согласно текущему долгосрочному прогнозу, из-за некомпенсированной иммиграции.

"С точки зрения рынка труда важным показателем является соотношение пожилых людей и людей трудоспособного возраста, которое значительно улучшится к 2050 году. Военные беженцы в долгосрочной перспективе будут себя чувствовать в Эстонии хорошо, поскольку треть беженцев - это дети, а уровень образования взрослых соответствует среднему в Эстонии", - сказал Пийритс.