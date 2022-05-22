22.05.2022, 19:44
Глава МВФ: правительства должны компенсировать рост цен на продукты питания и энергию(6)
ФОТО: AP/Scanpix | Jose Luis Magana
По словам главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, правительства должны компенсировать жителям рост цен на продукты питания и энергию, пишет rus.err.ee.
По её словам, субсидии должны предоставляться очень адресно. "Желательно субсидии предоставлять напрямую людям", — добавила она.
Многие правительства уже предлагают субсидии, но критики говорят, что этого недостаточно и в преодолении нынешнего кризиса сейчас есть два приоритета.
"Одним из них являются очень бедные люди, часть общества, которая сейчас борется с высокими ценами на продукты питания и энергию", — сказала она.
Вторым приоритетом, по её словам, является поддержка тех компаний, которые больше всего пострадали от войны в Украине.