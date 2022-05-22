Глава МВФ: правительства должны компенсировать рост цен на продукты питания и энергию

По её словам, субсидии должны предоставляться очень адресно. "Желательно субсидии предоставлять напрямую людям", — добавила она.

Многие правительства уже предлагают субсидии, но критики говорят, что этого недостаточно и в преодолении нынешнего кризиса сейчас есть два приоритета.

"Одним из них являются очень бедные люди, часть общества, которая сейчас борется с высокими ценами на продукты питания и энергию", — сказала она.

Вторым приоритетом, по её словам, является поддержка тех компаний, которые больше всего пострадали от войны в Украине.