Лето наступит уже на этой неделе: в среду воздух нагреется до 22 градусов

Понедельник, 23.05:

Ночью: Малооблачно и сухо. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 1..7, у поверхности почвы местами около 0°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. К вечеру станет ясно. Ветер переменный 1-6 м/с, на востоке Эстонии и северном побережье северо-западный, западный ветер 5-11 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье 8..13°С.

Вторник, 24.05:

Ночью: Ясно и сухо. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 2..8, у поверхности почвы местами около 0°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 16..21, на побережье местами 11°С.

Среда, 25.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Утром на островах облачность уплотнится и местами пройдет небольшой дождь. Ветер станет юго-восточным 3-8 м/с. Температура воздуха 6..11°С.

Днем: Облачность уплотнится повсеместно. На западе Эстонии местами небольшой дождь. Ветер преимущественно южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 17..22, на побережье местами до 11°С.

Четверг, 26.05:

Ночью: Облачно с прояснениями. После полуночи дожди распространятся с островов на материковую часть. Ветер переменный 2-7, на северном побережье усилится восточный ветер 10, к утру порывы до 15 м/с. Температура воздуха 8..13°С.

Днем: Облачно, дожди, местами могут быть сильными. Вечером, начиная с юга, облачность и осадки поредеют. Ветер южных направлений 5-10, на северном побережье восточный ветер 6-11, порывы 15 м/с, к вечеру ослабеет и станет южных направлений. Температура воздуха 10..15°С.