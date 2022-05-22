Это не про нас: Мария Захарова заявила, что Оруэлла неправильно поняли и он написал "1984" о закате либерализма

Захарова заявила, что Оруэлл в своем романе "1984" описал не тоталитаризм, а западную демократию. Его просто неправильно поняли.

"Это один из глобальных фейков. Оруэлл писал про конец либерализма. Он написал, как либерализм заведет человечество в тупик. Он не писал про СССР, он писал про общество, в котором жил, про крах идеи либерализма. А вам навязывали, что он писал о вас. Поэтому скажите, что он писал не про нас, а про них. Это вы за рубежом живете в фантастическом мире, где можно человека отменить", — рассказала представительница российского МИДа.

Переводчик Оруэлла ответил Захаровой: "Не знаю заката либерализма совершенно никакого"



Автор перевода на русский язык антиутопии Джорджа Оруэлла "1984" Виктор Голышев ответил на выступление представителя МИД России Марии Захаровой.



"Я не думаю, что это про Советский Союз. По-моему, это роман о тоталитарном государстве. Когда он писал это, уже был их закат, но между мировыми войнами, Первой и Второй, пол-Европы было занято тоталитарными государствами", - сказал он телеграм-каналу "Подъем".



"Но я не знаю заката либерализма совершенно никакого. Пока не могу сказать, что это роман о современной России", - добавил Голышев. 85-летний переводчик - президент Гильдии литературных переводчиков, он переводил Кена Кизи, Джерома Дэвида Сэлинджера, Джоан Роулинг и многих других авторов.

