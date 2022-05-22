ВИДЕО | Артем Дзюба попрощался с "Зенитом"

"Питер, спасибо за все!" — так подписал Артем Дзюба пост с видеороликом об уходе из "Зенита".

Форвард предстал в костюме супергероя Дэдпула: в таком костюме он выходил на награждение чемпионства в прошлом году. А в конце видео снял маску и показал свое лицо.

Чуть позже футбольный клуб "Зенит" и сам сообщил о расставании с форвардом:

"Нападающий продолжит карьеру в новом клубе. Футбольный клуб "Зенит" благодарит Артема Дзюбу за яркую игру, невероятную самоотдачу, за голы, передачи, рекорды и за наши общие победы! Спасибо за все, Артем!" — написала пресс-служба клуба.

В составе команды из Санкт-Петербурга Дзюба четыре раза становился чемпионом России, четырежды выигрывал Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.







