Футбольный клуб "Пайде" заработал путевку в еврокубки.

В воскресенье футбольный клуб "Пайде" в финале Кубка Эстонии по футболу в дополнительное время обыграла "Нымме Калью" со счетом 1:0. "Пайде" завоевал первый в своей истории трофей и сыграет в отборочном этапе Лиге конференций УЕФА.

В основное время команды отличиться не смогли и все решилось в дополнительное время. Уже на 97-й минуте "Пайде" был очень близок к голу и мог выйти вперед, вратарь "Нымме Калью" Марко Меэритса нарушил правила против Сергея Мошникова и арбитр назначил одиннадцатиметровый удар. Меэритс исправился и отразил удар Деабеаса Овусу-Секьере.

"Пайде" продолжал владеть инициативой в дополнительное время и на 109-й минуте это принесло свои плоды, когда Сийм Лутс дальним ударом сделал счет 1:0 и помог завоевать "Пайде" первый в их истории клуба трофей.

Благодаря победе в финале кубка Эстонии, "Пайде" сыграет в еврокубках. Победитель Кубка Эстонии сыграет в Лиге конференций УЕФА.