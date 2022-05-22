Bild: Партнер дочери Путина Катерины Тихоновой Игорь Зеленский покинул Германию

Зеленский в начале апреля оставил пост художественного руководителя Баварского государственного балета, сославшись на "личные, семейные дела". Перед тем, как он подал в отставку, Катерина Тихонова была включена в санкционные списки Евросоюза.

В ходе подготовки расследования "Медузы", "Настоящего времени" и центра "Досье" о Тихоновой и Зеленском, знакомый бывшего худрука Баварского государственного балета говорил, что партнер дочери Путина собирается "жить в Мюнхене как частное лицо", но его "основная творческая деятельность будет России".