Финны конфисковали российского имущества на 76 млн евро

В распоряжении финских властей находится замороженное имущество россиян, попавших под санкции, сумма которого составляет как минимум 76 млн евро, сообщает издание Helsingin Sanomat.

Согласно расследованию, проведенному журналистами HS, управление по взысканию долгов заморозило в том числе большое количество вагонов товарных поездов. Согласно газете, в результате санкций было конфисковано более 1000 таких вагонов. Их общая стоимость может достигать двадцати миллионов евро.

Управление по взысканию долгов также изъяло, к примеру, крупные партии ценного сырья. Например, в порту Коккола находится груз железной руды, стоимость которой оценивается в 40 млн евро.