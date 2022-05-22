Вирусолог: вспышка обезьяньей оспы не должна стать такой большой, как коронавирус, но на этот раз в зоне риска молодые люди
В мире регистрируется все больше случаев заболевания обезьяньей оспой. Насколько нас должны тревожить эти сообщения и не маячит ли на горизонте новая пандемия, объясняет член научного совета, профессор-вирусолог Тартуского университета Маргус Варьяк.
"Пандемия масштабов Sars-Cov-2 из-за обезьяньей оспы произойти не должна", - сказал Варьяк, но добавил, что это не означает, что к ней следует относиться легкомысленно.
Варьяк сообщил, что обезьянья оспа распространяется не так интенсивно как “корона”. По его словам, заболевание передается при тесном контакте, в основном между людьми, живущими в одном доме. Например, инфекция может распространяться через царапины - когда человек, больной оспой, чешет свои волдыри, частицы кожи могут попасть на царапину другого человека, и инфекция таким образом передастся.
Второй вариант передачи - воздушно-капельный, но вероятность этого значительно ниже, чем первого, по словам Варьяка.
Третий путь передачи вируса - предположительно в результате полового акта, сказал Варьяк, но добавил, что ученые еще не уверены в этом. Также было высказано предположение, что инфекция переносится грызунами.
Вакцина и лекарства уже есть
Лекарства и вакцина против обезьяньей оспы уже существуют. По словам Варьяку, они прошли все три необходимые фазы разработки, что означает, что, в отличие от вакцин и препаратов против коронавируса, нет необходимости в создании новой технологии или в работах по разработке.
Любопытно то, что именно люди старше 40 лет более защищены от обезьяньей оспы, поскольку они были привиты от обычной. "Эта вакцина также хорошо защищает от нового заболевания", - сказал он.
Однако кампания по вакцинации против оспы была прекращена 40 лет назад, поскольку болезнь была объявлена побежденной и до сих пор не случаев заболевания не было. Варьяк сообщил, что если обезьянья оспа будет распространяться быстро, то вакцинацию придется начинать заново.
Даже те, кто переболел ветрянкой в детстве, не могут вздохнуть спокойно, надеясь на естественную защиту, потому что ветрянка не имеет прямого отношения к обезьяньей оспе. Однако ветрянка связана с обычной оспой и может поражать все возрастные группы, говорит Варьяк.
Путешествия способствуют распространению
Варьяк сказал, что, несмотря на низкую вероятность перерастания вспышки обезьяньей оспы в пандемию, подобную коронавирусу, к ней не следует относиться легкомысленно. В настоящее время число зарегистрированных случаев заболевания в мире довольно невелико - около нескольких сотен. Однако Варьяк отметил, что теперь, когда ограничения на коронавирус закончились и люди снова активно путешествуют, нельзя исключать, что обезьянья оспа попадет в Эстонию.
Варьяк рекомендует при появлении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью. Симптомы обезьяней оспы включают волдыри на теле, лихорадку, боли в мышцах, боль в горле, усталость, опухание лимфатических узлов.
Г-н Варьяк пояснил, что обезьянья оспа - это заболевание с двумя вариантами распространения, смертность при первом варианте составляет 10 процентов, при втором - 1 процент. Вариант со смертностью 1 процент в настоящее время является наиболее распространенным.
"Это серьезная цифра - из тысячи человек умирают десять", - сказал Варьяк, добавив, что такой же уровень смертности наблюдается и при Sars-Cov-2-l.
Обезьянья оспа известна во всем мире по меньшей мере 50 лет, сказал Варьяк, добавив, что она не причинила большого вреда за пределами Африки. Он еще раз подчеркнул, что если вспышка приобретет массовый характер, то можно будет просто воспользоваться уже существующими вакцинами.