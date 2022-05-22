Российский бизнесмен с помощью трюка вывел из под санкций "Еврохим"

Российский предприниматель Андрей Мельниченко с помощью нехитрого трюка вывел из под санкций принадлежащую ему компанию "Еврохим", штаб-квартира которой находится в швейцарском Цуге. Как пишет в воскресенье, 22 мая, газета Tages-Anzeiger, расследовавшая уловку Мельниченко, швейцарский Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), фактически одобривший снятие санкций с "Еврохима", оказался под огнем жесткой критики со стороны ведущих политических сил страны.

9 марта Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций в отношении России и Белоруссии ввел ограничительные меры против 14 бизнесменов, один из которых - основатель угольной компании СУЭК и производителя удобрений "Еврохим" Андрей Мельниченко. "Мельниченко принадлежит к наиболее влиятельному кругу российских предпринимателей, имеющих тесные связи с российским правительством", - говорилось в обосновании. Попавшим под санкции предпринимателям запретили въезд в ЕС и заблокировали активы. Неделю спустя санкции против Мельниченко ввела Швейцария.

Как удалось выяснить журналистам, в этот период Мельниченко вышел из совета директоров "Еврохима" и переписал компанию на свою жену Александру. Другое швейцарское издание, Handelszeitung, приводит ответ адвокатов олигарха, согласно которому "Александра Мельниченко является единственным бенефициаром траста на Кипре и, соответственно, владеет 90 процентами акций "Еврохима". Это простое решение позволило SECO 30 марта разблокировать счета компании. На запрос Tages-Anzeiger в ведомстве ответили, что "рады" подтвердить отсутствие "фактических, убедительных доказательств" того, что "Еврохим" "принадлежит или контролируется лицом, в отношении которого введены санкции".

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