Еще одна пандемия? Байден: Обезьянья оспа вызывает беспокойство, США ищут вакцину

Обезьянья оспа - это то, что должно волновать всех, и США изучают возможности лечения и вакцинации, заявил сегодня президент США Джо Байден.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы выяснить, что можно сделать и какая вакцина, если таковая имеется, может быть доступна для борьбы с обезьяньей оспой", - сказал Байден сегодня журналистам в Южной Корее перед визитом в Японию. Президент США сообщил, что возможное распространение обезьяньей оспы является поводом для беспокойства, сообщает агентство Reuters.

В эти выходные в Европе и Северной Америке были зарегистрированы новые случаи заболевания обезьяньей оспой, в то же время, как Израиле в воскресенье был зарегистрирован первый случай заражения. Есть опасения, что распространение вируса ускорится в ближайшие дни.

ВОЗ на сегодняшний день выявила около 92 случаев заболевания обезьяньей оспой во всем мире, и подозреваются еще около 28 случаев.

Обезьянья оспа, передавшаяся от приматов и других диких животных вызывает у большинства пациентов лихорадку, ломоту в теле, озноб и усталость. В тяжелых случаях могут появиться сыпь и поражения на лице, руках и других частях тела.

Передача вируса оспы обезьян от человека к человеку требует очень тесного контакта, утверждает DW. В большинстве случаев цепочка инфицирования ограничивается всего несколькими людьми. В настоящее время ведутся интенсивные исследования того, происходит ли передача инфекции через контакт поврежденного участка кожи с выделениями оспы.

Случаи оспы ранее были обнаружены только у людей, связанных с Центральной и Западной Африкой.