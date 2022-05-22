На ком лежит ответственность за загрязнение Штромки? Девять предприятий и один жилой дом сливали сточные воды в море(1)
В этом году граница зоны купания будет отодвинута на 300 метров от устья реки Мустйыги из-за загрязнения.
Состояние воды на пляже Штромка ухудшается из года в год. В прошлом году вода была настолько загрязнена опасными бактериями, что Департамент здоровья предостерег от купания в этом месте.
Тогда район Пыхья-Таллинн и Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства приняли меры. Более ранние пробы из реки Мустйыги, впадающей в море возле Штромки, показали высокий уровень наличия колиформных бактерий, но более подробный анализ проведен не был. После недовольства со стороны Департамента здоровья, в прошлом году было проведено тщательное исследование.
"Акционерное общество Tallinna Vesi выявило 10 объектов недвижимости, сливающих сточные воды в ливневые стоки. Большинство предприятий находились в старых промышленных районах, в районе улицы Лаки. В новом жилом районе был также один многоквартирный дом, где застройщик по ошибке неправильно подключил один из стояков для сточных вод", - резюмировала мэр Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
Какое наказание получили ответственные за загрязнение? Пихлап подчеркнула, что умышленного поступка не было, и никого не оштрафовали. "В случае ни одного из объектов недвижимости не было обнаружено специального злого умысла.
Скорее это произошло по незнанию. А именно, из-за отсутствия понимания того, как расположены трубы на участке. Проблема заключалась, в основном, в засорах канализации, из-за которых сточные воды попадали в прилегающую трубу ливневой канализации. Кроме того, были проблемы с ветхими трубопроводами и неправильными соединениями по незнанию", - сказала Пихлап.
Мэр пообещала, что Tallinna Vesi продолжит микробиологический мониторинг. Были созданы постоянные пункты наблюдения, откуда еженедельно приходят отчеты. Таким образом, если микробиологические показатели в некоторых районах будут повышаться, об этом станет быстро известно.
Как бы то ни было, в этом году на Штромке снова разрешено купаться, за исключением устья реки Мустйыги. По рекомендации Департамента здоровья, город переносит зону купания севернее примерно на 300 метров.
Уровень загрязнения пляжа Штромка достигло пика прошлым летом
В начале июня прошлого года, изучив образцы загрязнений с Штромки, Департамент здоровья принял решение, что людям в этой воде купаться нельзя. Пробы, взятые в 2020 году, по данным Департамента здоровья, показали, что один из 20 купальщиков мог заразиться грибковой инфекцией от воды.
11 июня Департамент здоровья сообщил городу, что с 18 июня на пляже должны быть установлены двуязычные доски объявлений с четким предупреждением о том, что купаться нельзя. Городская управа отказалась. Старейшина района, Пеэтер Ярвелайд, объяснил Delfi, что предупреждающие знаки не стоило устанавливать, так как вода все равно была довольно чистой. "Если вода на самом деле чистая, но мы будем кричать, что здесь запрещено купаться, то в тот момент, когда проблема будет действительно серьезной, человек скажет нам, что здесь все время были запрещающие знаки, а он все равно купался", - сказал он, пообещав, что пробы воды будут браться часто, чтобы быстро узнавать о любом увеличении загрязнения.
Однако Департамент здоровья заявил, что запрет на купание животных и более частое взятие проб не дают оснований ожидать, что качество воды для купания будет повышено в 2021 году.