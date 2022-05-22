На ком лежит ответственность за загрязнение Штромки? Девять предприятий и один жилой дом сливали сточные воды в море

В начале июня прошлого года, изучив образцы загрязнений с Штромки, Департамент здоровья принял решение, что людям в этой воде купаться нельзя. Пробы, взятые в 2020 году, по данным Департамента здоровья, показали, что один из 20 купальщиков мог заразиться грибковой инфекцией от воды.

11 июня Департамент здоровья сообщил городу, что с 18 июня на пляже должны быть установлены двуязычные доски объявлений с четким предупреждением о том, что купаться нельзя. Городская управа отказалась. Старейшина района, Пеэтер Ярвелайд, объяснил Delfi, что предупреждающие знаки не стоило устанавливать, так как вода все равно была довольно чистой. "Если вода на самом деле чистая, но мы будем кричать, что здесь запрещено купаться, то в тот момент, когда проблема будет действительно серьезной, человек скажет нам, что здесь все время были запрещающие знаки, а он все равно купался", - сказал он, пообещав, что пробы воды будут браться часто, чтобы быстро узнавать о любом увеличении загрязнения.