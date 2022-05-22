Два латвийских города получат по 3000 евро за каждого бездомного, который обретет жилье

Также планируется выплатить по 3000 евро на каждого бездомного в качестве стипендии самоуправлению за предоставление жилья по принципу "жилье прежде всего".

Первоначально пилотный проект будет реализован только в Лиепае и Риге. По оценкам SIF, больше всего клиентов приютов для бездомных в столице — 4617 человек или 80% от общего числа по стране. В Лиепае таких 365 человек, а в Даугавпилсе — 191 человек.