Лионель Месси показал худший результат за 15 лет

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 26 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и сделал 14 результативных передач.

Меньше очков за сезон аргентинский нападающий набирал лишь в сезоне-2007/2008. Тогда Месси забил 10 голов в чемпионате Испании за «Барселону». По итогам нынешнего сезона Лионель Месси в составе «ПСЖ» стал чемпионом Франции, пишет Чемпионат.

Напомним, Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского нападающего в € 60 млн.