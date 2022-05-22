Адская жара! В Испании самая высокая температура в мае за всю историю наблюдений

BBC пишет, что испанское метеорологическое агентство предупредило о высоких температурах в 10 районах в субботу, заявив, что это, вероятно, самая высокая зафиксированная температура за последние годы.

40-градусная жара была зафиксирована уже в пятницу, 20 мая, в городе Хаэн на юге Испании. 40-градусная жара также наблюдалась в Севилье, сообщает rus.err.ee.

На этот раз необычная для мая жара обусловлена теплыми воздушными потоками из Северной Африки. В результате средняя температура воздуха в стране оказалась на 15 градусов выше, чем обычно в этот период.