ВИДЕО | Украинская сторона: тактическая группа российского батальона попала под огонь и полностью уничтожена

30-я механизированная бригада украинских сухопутных войск объявила в социальных медиа, что уничтожила тактическую группу целого батальона, пытавшегося переправиться через реку Сиверский Донец в районе села Серебрянка Донецкой области.

По сообщениям бригады, во время атаки они уничтожили десятки российских солдат и несколько технических единиц, а также понтонный мост, по которому российские войска пытались переправиться через реку.

Тактические группы батальона являются маневренными подразделениями российской армии с комбинированным оружием и высокой реакционной способностью. Одна группа обычно состоит из батальона, включающего от двух до четырех рот механизированной пехоты с усиленными подразделениями ПВО, артиллерии, инженерной и тыловой поддержки.

В одном российском батальоне в тактической группе должно быть от 600 до 800 офицеров и солдат, из которых около 200 - пехотинцы. Как правило, это около 10 танков и 40 боевых машин пехоты.

Смотрите видео с беспилотника, на котором видна разгромленная техника.