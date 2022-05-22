В Пыхья-Таллинне установят контейнеры и пивные ловушки для слизней

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, лузитанские или испанские черные улитки и черноголовые слизни — распространенные вредители. “В этом году управа района усилит борьбу с ними, и в дополнение к контейнерам для сбора установит также ловушки. Сначала будет установлено несколько ловушек, чтобы посмотреть, как они работают. Если от них будут польза, то добавим еще”, - поснила старейшина.

“Призываем жителей Пыхья-Таллинна помочь в борьбе с чужеродными слизнями и относить собранных улиток в специальный контейнер. Мы также рекомендуем установить ловушки в садах. Например, самодельная пивная ловушка – очень эффективное средство, потому что пиво привлекает улиток”, - добавила Пихлап.

Специальные контейнеры для сбора слизней находятся возле ул. Хейна, 36а, на углу улиц Неэме и Малева, а также на на углу улиц Копли и Каэвури.

Контейнеры предназначены только для лузитанских и черноголовых слизней, поэтому просим не бросать туда другой мусор. До того, как поместить слизней в контейнер, следует положить их в пакет и запечатать, чтобы они не выползли. Также просим не класть в контейнер металлические или стеклянные емкости. Контейнеры опустошает фирма EKT Teed. Собранные слизни будут отправлены в Таллиннский крематорий мелких животных.

Первые ловушки установят в районе улиц Сюста и Пардилойгу и в Мериметса. Хотя ловушки не содержат опасных химикатов, просим их не трогать и держать домашних животных на безопасном расстоянии. Обслуживает и опустошает ловушки EKT Teed.

Контейнеры и первые ловушки будут установлены 23 мая.



