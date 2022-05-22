Литва остановила импорт российских энергоносителей



Литва с 22 мая прекратила импортировать электричество из России. Ранее об этом заявил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid. "Биржевой оператор Nord Pool принял решение приостановить торговлю российской электроэнергией группой компаний "Интер РАО", которая является единственным импортером электроэнергии из России в страны Балтии. С воскресенья российская электроэнергия больше не будет импортироваться в Литву, - указано в сообщении от 20 мая.

"Приостановка торговли электроэнергией с Россией не повлияет на надежность литовской системы передачи электроэнергии. Потребности страны в электроэнергии будут удовлетворяться за счет местных электростанций и импорта от стратегических партнеров - стран Европейского Союза через существующие межсетевые соединения со Швецией, Польшей и Латвией", - сказал генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

Ни газа, ни нефти, ни электроэнергии из России

Это означает, что с 22 мая в стране не будет ни российского газа, ни нефти, ни электроэнергии, сообщает Минэнерго Литвы. "Это очень важный рубеж не только на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина", - приводит слова министра энергетики Дайнюса Крейвиса новостной портал Delfi.

По словам министра, говорить о полной энергетической независимости Литвы можно будет только тогда, когда страна сможет не только покрывать свои потребности в электричестве за счет местной зеленой энергетики и станет государством-экспортером.



