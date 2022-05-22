ВОЗ подтверждает 92 случая заболевания оспой обезьян. Еще 28 случаев под подозрением

Пока не зафиксировано ни одной смерти, уточняет новостной Telegram-канал "Раньше всех". Заболевания зафиксированы в 12 странах. Больше всего — в Португалии, Испании, Великобритании (от 21 до 30 случаев). Также зараженные выявлены в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции и США.