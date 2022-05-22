Ужин даром: из шкафа раздачи продуктов на Центральном рынке можно по вечерам брать еду бесплатно

"Да, я видела, как приезжают на БМВ за бесплатными продуктами", – жалуется еще одна женщина. Остальные комментаторы в ответ шутят, что содержание "бэхи", видимо, влетает в такую сумму, что на еду денег уже не остается, поэтому и ездят бедные люди за бесплатной едой.

"Хапают чуть ли не коробками, – жалуются те, кто остался с носом. – Приходят целыми семьями, каждый набирает себе кучу продуктов. В итоге тем, кто стоит в конце очереди, ничего уже не достается".

И, как следует из обсуждения в группе в Фейсбуке, в последнее время появилось достаточно конфликтов из-за еды. В частности, как пишут люди в комментариях, к тому моменту, как привозят еду, в очереди уже порядка 10–12 человек. И первые в очереди набирают столько, что остальным уже практически ничего не остаются.

Магазины также жертвуют шкафу продукты с истекающим сроком годности, которые они не успели продать. И каждый вечер приезжает к шкафу машина, из которой достают коробки с продуктами, выкладывают их в холодильник, обязательно всю эту еду фотографируют и фото выкладывают в группе Keskturu toidujagamiskapp в Фейсбуке – чтобы люди знали, что в шкафу появилась еда, и могли бы за ней пойти.

"Опрос потенциальных клиентов показал, что Центральный рынок – одно из популярнейших мест, где хотели бы видеть шкаф, – поясняет Селисте. – Также мы наладили сотрудничество с владельцем недвижимости – Astri Grupp, и он разрешил нам поставить шкаф на его территории".

Целевая группа – все, кто хочет поучаствовать в спасении еды. Как предприятия, так и частные лица. Например, те, кто много наготовил или накупил, и понимает, что они это все уже не съедят, могут отнести излишки продуктов в шкаф, и их возьмет тот, кому это нужно.

"Мы хотели, чтобы еще пригодная к употреблению еда попадала бы к людям на стол, а не в помойку, – говорит основатель FudLoop OÜ Тармо Селисте. – Поэтому при помощи спонсоров построили шкаф раздачи еды, чтобы продукты с еще не истекшим сроком годности доставались бы желающим быстро и удобно".

"У нас в правилах написано, что каждый берет столько еды, сколько он сможет съесть, – комментирует проблему Тармо Селисте. – Мы сейчас занимаемся тем, чтобы прекратить эту практику, когда тот или иной человек берет столько, что другим уже не остается".

Люди в комментариях также жалуются, что еда появляется всегда только около 9 вечера, и мамы с маленькими детьми, которых надо укладывать спать, уже не могут за ней пойти. Есть и те, кто негодует, что еды слишком мало, чтобы досталось хотя бы 10–12 семьям, которые стоят за ней в очереди.

"Мы рады, что шкаф пользуется такой популярностью, и все больше фирм и простых людей занимаются спасением еды, – говорит Тармо Селисте. – Мы ведь только начали работать и надеемся, что в будущем сможем спасать еще больше продуктов, а клиентов прибавится. У нас уже более 400 зарегистрированных клиентов, и за время работы шкафа – с 14 марта – мы уже спасли полтонны еды".

"Ищем партнеров"

Сети магазинов, кафе и фирмы, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, с которыми они сотрудничают, организатор пока держит в секрете. Но заверяет, что они каждый день работают над расширением количества партнеров, которые хотели бы с их помощью снизить вред для окружающей среды и ищут решение проблемы с излишками еды.

"Мы надеемся, что круг наших партнеров в ближайшее время расширится, – говорит Селисте. – Пока никто из тех, к кому мы обращались, от сотрудничества не отказался".

Во сколько обошелся им шкаф с холодильником и полками – организаторы еще не подсчитали. Но при его создании, оснащении электронным замком, покраске, транспортировке и на многих других этапах основателей поддерживало множество фирм и организаций. Например, Baltic Wood Partners, Chemi-Pharm, Greenclean, Koopia Niini & Rauam, Lextal, LukuExpert, Raitwood, Таллиннская школа по интересам в Нымме, районная управа Нымме, Тартуский парк биотехнологии и др.

Чтобы шкаф могли в любой момент открывать и закрывать, было разработано бесплатное приложение для смартфона.

Но как же быть тем, кто тоже хочет поучаствовать в спасении еды, но у него нет смартфона или интернета? Организаторы просят в таком случае обратиться к ним, они вышлют человеку код, при помощи которого можно будет открыть шкаф.

"Шкаф раздачи еды открыт каждый день до полуночи. С 00:00 до 5:00 у него "перерыв", – говорит Селисте. – Шкаф закрывается на электронный замок, чтобы не было вандализма, и с целью обеспечить безопасность хранящихся там продуктов. При помощи приложения можно потом будет выяснить, кто плохо обращался со шкафом или хранящейся там едой, потому что там сохраняются данные, кто когда открывал замок".