ВИДЕО | За неделю саперы обезвредили в Ида-Вирумаа 900 взрывоопасных предметов(11)
В течение недельной кампании Ida Kõmin саперами Центра разминирования было извлечено 869 взрывоопасных предмета, в том числе 393 снаряда, 203 минометных мины, 2 авиабомбы и 207 гранат, 6 противотанковых мин, а также реактивные снаряды, патроны и детонаторы.
Руководитель работ по разминированию Райдо Таалманн сообщил, что на этот раз были обнаружены два крупнокалиберных снаряда и одно взрывное устройство, использовавшееся в Первую мировую войну. Все взрывоопасные предметы, обнаруженные в течение недели, были уничтожены.
«Взрывоопасные предметы, состояние которых позволяло их перевозить, уничтожались на специальной территории, а те, что были в очень плохом состоянии - на месте. На этот раз обезвреживаний на месте было довольно много», — отметил Таалманн.
Целью акции Ida Kõmin было очистить территорию возле волости Тойла и водопада Валасте, а также территорию между Сиргала и Аувере от снарядов времен Второй мировой войны, тем самым сделать этот район более безопасным.
К работам по разминированию было привлечено около 40 человек из Центра разминирования Спасательного департамента и Центра разминирования Сил обороны.