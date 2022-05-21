ВИДЕО | За неделю саперы обезвредили в Ида-Вирумаа 900 взрывоопасных предметов

Руководитель работ по разминированию Райдо Таалманн сообщил, что на этот раз были обнаружены два крупнокалиберных снаряда и одно взрывное устройство, использовавшееся в Первую мировую войну. Все взрывоопасные предметы, обнаруженные в течение недели, были уничтожены.

«Взрывоопасные предметы, состояние которых позволяло их перевозить, уничтожались на специальной территории, а те, что были в очень плохом состоянии - на месте. На этот раз обезвреживаний на месте было довольно много», — отметил Таалманн.

Целью акции Ida Kõmin было очистить территорию возле волости Тойла и водопада Валасте, а также территорию между Сиргала и Аувере от снарядов времен Второй мировой войны, тем самым сделать этот район более безопасным.

К работам по разминированию было привлечено около 40 человек из Центра разминирования Спасательного департамента и Центра разминирования Сил обороны.