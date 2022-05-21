Финский полковник: поражение России может наступить неожиданно

"Наблюдаем это в течение нескольких недель. Если России не удастся собрать и перегруппировать силы, она неизбежно проиграет. Поражение наступит неожиданно. Может обломиться и пойти быстрым темпом. Потому что все время Россия теряет силы, а Украина накапливает благодаря западной помощи, которая становится все больше", - отметил он.

"Военная помощь для Украины со всего мира поступает все большим потоком. В ближайшем будущем ВСУ будут иметь возможность стать более мощными, вести более прицельный и сильный огонь, что позволит отвоевать территории. Время играет в пользу Украины. Никто не может точно сказать, каким образом и когда завершится война, но преимущество сейчас на украинской стороне", - подчеркнул Петтери Каянмаа.

Он напомнил, что его страна сотни лет соседствовала с Россией.

"Мы научились защищаться от российской агрессии. Начиная со Второй мировой войны, а то и со времени обретения независимости от России в 1917 году, мы показывали, что готовы делать это снова и снова, если нужно. Наша военная готовность всегда была высокой. Конечно, наши войска к этому готовились, готовы дать отпор потенциальной агрессии, если Россия только попытается напасть на нас. Пока не видим прямых военных приготовлений к агрессии. Скорее речь может идти о гибридных угрозах, попытках косвенным образом навредить. Чтобы финны почувствовали дискомфорт за решение. Какие-то экономические действия, но не прямая военная атака", – добавил финский полковник.