Антивоенная конференция в Вильнюсе: "Литовцы – не русофобы. Самый большой русофоб в мире – это Путин"

"Население беднеет, но бюджетная система крепнет. Возможности режима продолжать агрессивную внешнюю политику достаточно велики. Это может длиться несколько лет", – подчеркнул он. Между тем разрыв РФ с западным миром неизбежен. Впрочем, Россия Западу не нужна. "Мир научится обходиться без России. Это не удивительное явление, а реальная практика, поскольку до начала активной разработки газа и нефти в Советском Союзе экономический обмен между СССР и Западом, по большому счету, был крайне низок. Мы вернемся в эту ситуацию. На протяжении последних 30 лет западные компании ошибочно рассматривали Россию как перспективный рынок", – отметил Иноземцев.

"Я считаю, что нет никаких серьезных оснований полагать, что эти санкции и экономический спад, который будет очень сильным <…>, спровоцируют серьезное изменение политической ситуации в стране, потому что режим будет ужесточать свою политику в отношении граждан, будет становиться еще более репрессивным – закрытие границ, отказ от сотрудничества с Западом. Он проявит еще более худшие свои черты", – сетует эксперт. С ним солидарен экономист и предприниматель Дмитрий Некрасов.

К сожалению, говорит политик, страшные пророчества сбылись – авторитарный российский режим трансформировался в фашистский. На протяжении последних шести лет участники мероприятий созданной им организации предрекали такой сценарий неоднократно, но на Западе их не услышали. Фиаско Путина: политические и социально-экономические последствия Как ни странно, говоря о воздействии антироссийских санкций на ситуацию в стране, участвовавшие в дискуссии экономисты сошлись во мнении, что это не подорвет позиции Путина. По крайней мере – режим не падет, как думают многие. Хуже станет среднему классу и тем, кто критически настроен к действующей власти.

"Мы не знаем, когда рухнет путинский режим, но это перестало быть делом отдаленного будущего. В Украине решается судьба наших стран <...>. Военные поражения всегда были смертельны для такого рода диктатур (как путинская Россия – Прим.)", – с таким мнением выступил сооснователь Форума свободной России, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Эта фраза стала отправной точкой панельных дискуссий.

По его словам, через пять-семь лет Запад потеряет всякий интерес к России. Также он отметил, что на наших глазах происходит разрушение мифа о военной мощи РФ, который Путин культивировал на протяжении последних десяти лет. "Путин сделал очень много с точки зрения пропаганды для его [мифа] поддержания. Это давало России пропуск в сообщество крупных уважаемых и влиятельных стран. Как сейчас стало понятно, это было огромным пузырем. На мой взгляд, это было понятно и раньше. Россия не способна создавать современные вооружения и современную армию, и сейчас мы все это увидели. Общеполитическая ситуация в мире будет скорректирована с учетом этого обстоятельства", – добавил он.

Литовцы – не русофобы

В одной из панелей, которая называлась «Европа после войны», приняла участие экс-министр обороны Литвы, депутат Европарламента Раса Юкнявичене. Она попыталась развеять мифы российской пропаганды о том, что мол, Литва – страна русофобов. "Это ложь, что говорит Соловьев и другие, что мы – русофобы. Как раз наоборот. Это из любви к России – к той России, которую мы хотели бы видеть. У нас этой любви даже больше. Самый большой русофоб в мире – это Путин, который боится своих людей, который сейчас уничтожает Россию", – заявила она.

Юкнявичене выразила надежду, что сможет еще при жизни увидеть другую Россию. Кроме того, политик поделилась глубоко личной историей. В годы первой советской оккупации ее бабушку репрессировали. "Она потеряла [в ссылке] своего полуторагодовалого сына, она потеряла своего мужа в Решетах, но она никогда не говорила (плохо – Прим.) про русских. Она всегда говорила про коммунистов, про большевиков…

Она рассказывала мне про русских женщин, которые жили в Сибири так же бедно, как и она… У нас, то есть у большинства людей, которые жили под оккупацией 50 лет, нет [русофобии]. Мы можем помочь таким, как вы, поскольку сейчас очень мало кто верит, что Россия может быть другой, а мы говорим про это. И в Европарламенте, и в других местах. И когда это говорим мы, это звучит по-другому. Тем, кто не жил в Советском Союзе, кажется, что мы – русофобы, что у нас, мол, есть какая-то боль из прошлого, поэтому мы не можем думать про другую Россию, а мы можем! Это наша задача", – отчеканила депутат ЕП Раса Юкнявичене.