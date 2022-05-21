Санкции | с рынка Балтии уходит очередной российский поставщик электроэнергии(17)
Из-за российской агрессии в Украине, находящаяся под санкциями Inter RAO и ее дочерние компании с сегодняшнего дня не смогут торговать на бирже Nord Pool. Это означает, что компания не может продавать электроэнергию в ценовой зоне Литвы и Латвии. Также дочерняя компания Inter RAO Eesti больше не может работать в качестве продавца электроэнергии в Эстонии, - передает пресс-служба ELERING AS.
На эстонском рынке продажи электроэнергии у Inter RAO Eesti было почти пятьдесят бизнес-клиентов, которым продолжится продажа электроэнергии через сетевого оператора по цене балансирующей энергии или цене универсального обслуживания, в зависимости от группы потребителей. Это означает, что без электричества не останется ни один потребитель.
Elering также передала информацию соответствующим сетевым операторам, и все потребители с открытым договором на поставку могут выбрать нового продавца электроэнергии, договор с которым вступит в силу в 00:00 на следующий день после заключения нового соглашения.
Inter RAO до сих пор продавало российскую электроэнергию в ценовой зоне Латвии и Литвы. С завтрашнего дня на рынках Балтии оно представлено не будет.