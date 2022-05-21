Санкции | с рынка Балтии уходит очередной российский поставщик электроэнергии

Из-за российской агрессии в Украине, находящаяся под санкциями Inter RAO и ее дочерние компании с сегодняшнего дня не смогут торговать на бирже Nord Pool. Это означает, что компания не может продавать электроэнергию в ценовой зоне Литвы и Латвии. Также дочерняя компания Inter RAO Eesti больше не может работать в качестве продавца электроэнергии в Эстонии, - передает пресс-служба ELERING AS.