21.05.2022, 16:18
Россияне доставили в Донецк украденное в Мариуполе медоборудование
ФОТО: AP | Evgeniy Maloletka
20 мая российские военные завезли в клинику Калинина, которая находится в Донецке, медицинское оборудование - сообщает Gazeta.ua.
Именно его захватчики украли из больниц №1 и №4 города Мариуполя Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.
"Теперь в Донецке новая современная хирургия благодаря украинским налогоплательщикам. Украсть, а потом выдать украденное за благотворительность. Просто Россия. Без удивлений и сюрпризов", - написал Андрющенко.