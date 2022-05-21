За рубежом
21.05.2022, 16:18

Россияне доставили в Донецк украденное в Мариуполе медоборудование

 
Разбомбленный роддом Мариуполя
Разбомбленный роддом Мариуполя
ФОТО: AP | Evgeniy Maloletka

20 мая российские военные завезли в клинику Калинина, которая находится в Донецке, медицинское оборудование - сообщает Gazeta.ua.

Именно его захватчики украли из больниц №1 и №4 города Мариуполя Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

"Теперь в Донецке новая современная хирургия благодаря украинским налогоплательщикам. Украсть, а потом выдать украденное за благотворительность. Просто Россия. Без удивлений и сюрпризов", - написал Андрющенко.

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