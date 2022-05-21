Россияне доставили в Донецк украденное в Мариуполе медоборудование

Именно его захватчики украли из больниц №1 и №4 города Мариуполя Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

"Теперь в Донецке новая современная хирургия благодаря украинским налогоплательщикам. Украсть, а потом выдать украденное за благотворительность. Просто Россия. Без удивлений и сюрпризов", - написал Андрющенко.