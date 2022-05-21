Зеленский: гибридная война, гибридный мир

"Я действительно думал, что закончить войну можно диалогом. Но, к сожалению, я думал, что это диалог, в котором есть соответствующие термины, что в этом диалоге можно будет найти ответы на многие вопросы и многие решения с российской стороной. Я действительно так считал. А сейчас это как автомобиль - и не бензиновый, и не электрокар - гибрид, потому и война такая сложная", - цитирует Зеленского BBC.

"Как война гибридная, так, честно, будет и гибридный мир. И гибридные встречи. Например, если бы мы сегодня встречались, вопрос Мариуполя тоже был бы в повестке дня. Если мы будем встречаться через два-три месяца, может, этого вопроса уже не будет, а может, еще будет. Мы не знаем", - cчитает президент Украины.

"Мы хотим возвращения территорий и окончания этой войны. Но как это будет, когда это будет - зависит от того, когда состоится разговор с Путиным. Думаю, что разговор Украины и России точно будет. Но мы не знаем, в каком формате: с посредниками или без посредников, в широком кругу или двусторонний разговор".

Зеленский также заявил, что текущая война - не против России. "Эта война - с Россией за Украину", - сказал украинский президент.

На интервью также присутствовала супруга президента Украины Елена Зеленская. Она рассказала, что не виделась с мужем 2,5 месяца, они общались только по телефону.

"Никто у меня мужа не заберет, даже война, - сказала первая леди Украины. - Но да, он живет на работе, мы его почти не видим. Сейчас у нас было несколько возможностей увидеться. И вам [журналистам] также благодарна за эту возможность, потому что мы [во время этого интервью] проводим время вместе. Это такая, знаете, отличная возможность попить вместе чаю".