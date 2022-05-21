Почему молодежь Швеции против вступления страны в НАТО(6)
Большинство шведов поддерживает решение властей вступить в НАТО. Но есть и те, кто выходят на улицы в знак протеста. Они уверены, что решение поспешно и Швеции надо сохранять нейтралитет, пишет DW.
"Лучшее решение для безопасности Швеции и шведов - это вступление в НАТО", - указала премьер-министр королевства Магдалена Андерссон в середине мая, официально подтвердив намерение страны стать членом крупнейшего в мире оборонительного альянса.
Это заявление ознаменовало окончание 200-летнего военного нейтралитета Швеции - политики безопасности, которой скандинавская страна придерживалась с XIX века. Хотя большинство шведов на фоне войны России с Украиной и высказываются за вступление в НАТО, есть в стране и те, кто сомневаются в необходимости такого шага. Особенно много их среди молодого поколения.
Некоторые его представители вышли на улицы Стокгольма в минувшие выходные, чтобы выразить протест против отказа от военного нейтралитета и указать, что, по их мнению, такой шаг приведет к росту насилия в мире. "Вступление в НАТО прольет еще больше крови, потому что НАТО - это военный союз, а не организация, работающая ради мира, - пояснила в интервью DW 22-летняя Ева Рудберг, председатель Молодой левой партии Швеции, участвовавшая в акции протеста. - Это военный альянс, который создает еще больше войны, а мы стремимся сохранить в Швеции мир".
"Поспешное решение, основанное на страхе"
В свою очередь, Линда Акерстрём из Шведского общества мира и арбитража (Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen) рассказала DW, что многие люди возмущены действиями властей, потому что нейтралитет в военных конфликтах тесно связан со шведской идентичностью.
"Для многих людей это решение - радикальное изменение, потому что на протяжении всех этих лет многие шведы считали себя поборниками мира во всем мире. Сейчас, я думаю, многие полагают, что решение о вступлении в НАТО было поспешным и основанным на страхе", - подчеркивает она.
"В принципе, принимать такое важное решение в очень напряженной ситуации и в значительной степени руководствуясь страхом - это все равно, что идти в продуктовый магазин, когда ты голоден. Все мы знаем, что это не та ситуация, когда ты делаешь хороший выбор. У нас было недостаточно дебатов с участием сторонников обоих мнений, чтобы обеспечить легитимность такого важного решения", - добавляет Акерстрём.
Аргументы за отказ от нейтралитета и за его сохранение
По данным НАТО, Швеция официально объявила о нейтралитете в военных конфликтах во времена правления короля Карла XIV Юхана в 1834 году. Хотя страна и позволила немецким войскам пройти через свою территорию во время Второй мировой войны, даже тогда Стокгольм продолжал придерживаться нейтральной позиции.
Швеция сыграла свою роль в Афганистане, направив туда своих военных в составе возглавляемой НАТО миссии "Решительная поддержка", продолжавшейся до конца мая 2021 года. Уже с 1990-х годов Швеция повышает свою военную оперативную совместимость с НАТО, отмечает в беседе с DW Алина Энгстрём, эксперт по политике безопасности из Шведского агентства оборонных исследований.
Это означает, что страна уже придерживается стандартов НАТО. Объявление о вступлении в альянс - это небольшой шаг на военном и оперативном уровне, поясняет эксперт. "Плюсы отказа от военного внеблокового статуса состоят в том, что Швеция теперь может быть частью оборонного планирования НАТО и пользоваться гарантиями безопасности. Минусы - в том, что Швеции придется более гибко корректировать свою политику безопасности и потерять некоторое пространство для маневра в этой сфере, а также во внешней политике", - уточняет Энгстрём.