Почему молодежь Швеции против вступления страны в НАТО

"Лучшее решение для безопасности Швеции и шведов - это вступление в НАТО", - указала премьер-министр королевства Магдалена Андерссон в середине мая, официально подтвердив намерение страны стать членом крупнейшего в мире оборонительного альянса.

Это заявление ознаменовало окончание 200-летнего военного нейтралитета Швеции - политики безопасности, которой скандинавская страна придерживалась с XIX века. Хотя большинство шведов на фоне войны России с Украиной и высказываются за вступление в НАТО, есть в стране и те, кто сомневаются в необходимости такого шага. Особенно много их среди молодого поколения.

Некоторые его представители вышли на улицы Стокгольма в минувшие выходные, чтобы выразить протест против отказа от военного нейтралитета и указать, что, по их мнению, такой шаг приведет к росту насилия в мире. "Вступление в НАТО прольет еще больше крови, потому что НАТО - это военный союз, а не организация, работающая ради мира, - пояснила в интервью DW 22-летняя Ева Рудберг, председатель Молодой левой партии Швеции, участвовавшая в акции протеста. - Это военный альянс, который создает еще больше войны, а мы стремимся сохранить в Швеции мир".

"Поспешное решение, основанное на страхе"

В свою очередь, Линда Акерстрём из Шведского общества мира и арбитража (Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen) рассказала DW, что многие люди возмущены действиями властей, потому что нейтралитет в военных конфликтах тесно связан со шведской идентичностью.

"Для многих людей это решение - радикальное изменение, потому что на протяжении всех этих лет многие шведы считали себя поборниками мира во всем мире. Сейчас, я думаю, многие полагают, что решение о вступлении в НАТО было поспешным и основанным на страхе", - подчеркивает она.