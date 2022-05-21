В Бангкоке западные министры покинули саммит во время выступления российского коллеги

Представители США, Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии в знак протеста против вторжения России в Украину покинули встречу министров торговли на саммите АТЭС в Бангкоке во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. В МИД Таиланда подтвердили эту информацию.