В Бангкоке западные министры покинули саммит во время выступления российского коллеги(4)
Представители США, Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии в знак протеста против вторжения России в Украину покинули встречу министров торговли на саммите АТЭС в Бангкоке во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. В МИД Таиланда подтвердили эту информацию.
Протест был «выражением неодобрения незаконной агрессивной войны России в Украине и ее экономических последствий в регионе АТЭС», заявил Reuters один из дипломатов. Делегации из пяти стран, устроивших акцию протеста, вернулись на встречу после того, как Решетников закончил говорить.
Другой дипломат заявил агентству, что пять стран, устроивших протест, хотели «более решительных формулировок в отношении войны России» в заключительном заявлении группы, которое будет опубликовано в воскресенье.
Двухдневная встреча министров торговли АТЭС открылась в субботу в Бангкоке. Это первая очная встреча за три года.