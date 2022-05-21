В результате сильного шторма в Германии погиб один человек, более 40 пострадали
На запад Германии обрушился шторм «Эммелинда». Как сообщает Spiegel со ссылкой на данные полиции, по меньшей мере один человек погиб, 43 человека получили ранения, 30 из них до сих пор находятся на лечении в больнице, 10 из них тяжело ранены.
В городе Виттгерт в земле Рейнланд-Пфальц 38-летний мужчина получил удар током в затопленном подвале и впоследствии скончался, уточняет ZDF.
Грозы, вызванные «Эммелиндой», сначала обрушились на Северный Рейн-Вестфалию. Позже метеорологи предупредили, что шторм может распространиться на Рейнланд-Пфальц, Тюрингию, Баварию и Баден-Вюртемберг.
В пятницу 20 мая сразу несколько торнадо прошли в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, отмечает издание. Из-за постоянно усиливающегося ветра и множества неохраняемых опасных мест полиция призывала жителей оставаться дома.
Ветер срывал крыши и вырывал с корнем множество деревьев. Также сильно пострадал общественный транспорт. В городе Падерборн заявили о многомиллионном ущербе, в частности, в промышленной зоне. Из-за веток и деревьев на путях пришлось закрыть железнодорожную линию между Падерборном и Альтенбекеном.
Несколько дорог в районе Кобленца были закрыты на несколько часов из-за упавших деревьев, автомобили остались в затопленных подземных переходах.
По данным метеорологов, погода успокоится к 21 мая, в воскресенье во многих местах уже будет солнце.