В результате сильного шторма в Германии погиб один человек, более 40 пострадали

В городе Виттгерт в земле Рейнланд-Пфальц 38-летний мужчина получил удар током в затопленном подвале и впоследствии скончался, уточняет ZDF.

Грозы, вызванные «Эммелиндой», сначала обрушились на Северный Рейн-Вестфалию. Позже метеорологи предупредили, что шторм может распространиться на Рейнланд-Пфальц, Тюрингию, Баварию и Баден-Вюртемберг.

В пятницу 20 мая сразу несколько торнадо прошли в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, отмечает издание. Из-за постоянно усиливающегося ветра и множества неохраняемых опасных мест полиция призывала жителей оставаться дома.

Ветер срывал крыши и вырывал с корнем множество деревьев. Также сильно пострадал общественный транспорт. В городе Падерборн заявили о многомиллионном ущербе, в частности, в промышленной зоне. Из-за веток и деревьев на путях пришлось закрыть железнодорожную линию между Падерборном и Альтенбекеном.

Несколько дорог в районе Кобленца были закрыты на несколько часов из-за упавших деревьев, автомобили остались в затопленных подземных переходах.

По данным метеорологов, погода успокоится к 21 мая, в воскресенье во многих местах уже будет солнце.