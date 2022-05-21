Российский губернатор предлагает установить рижский памятник Освободителям в Ивангороде - так его будет видно из Нарвы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил установить памятник Освободителям в Ивангороде, чтобы его было видно из Эстонии. Политик заявил это на фоне решения Рижской думы о сносе советского монумента в столице Латвии.

Власти самого приграничного города России сообщили 47news, что официально с ними вопрос "рижского мемориала" пока не обсуждался, но они только "за". Глава МО "Ивангород" Виктор Карпенко предложил установить его возле реки. По его словам, если памятник перенесут в Ивангород - "это было бы правильно, здорово".

Говоря о месте, Карпенко сказал, что есть свободные муниципальные места. "Есть видовое место, прямо на возвышенности, в центре города. От крепости ступеньки идут, улица Гагарина, Садовая, там большая площадка. Оттуда его будет видно в том числе и в Нарве, всё просматривается. Можно и при въезде в город установить. Там большое братское захоронение. Рядом федеральная трасса "Нарва".

Что касается доставки, то мы же рядом. До Таллина — 100 километров, до Риги - ещё 250. Так как для наших судов порты Европы закрыты, то остаётся только автомобильный транспорт", - добавил Карпенко.