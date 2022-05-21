ISW: Россия может завышать количество эвакуированных с «Азовстали» украинских военных(19)
Россия может завышать количество украинских военных, эвакуированных с завода «Азовсталь», чтобы договориться о наиболее выгодном обмене пленными или впоследствии избежать признания, что «сотням», а не «тысячам» украинских солдат удавалось удерживать территорию завода под контролем большое количество времени, сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на экспертов из американского Института исследования войны (ISW).
Россия может завышать количество украинских военных, эвакуированных с завода «Азовсталь», чтобы договориться о наиболее выгодном обмене пленными или впоследствии избежать признания, что «сотням», а не «тысячам» украинских солдат удавалось удерживать территорию завода под контролем большое количество времени, сообщают эксперты из американского Института исследования войны (ISW).
Министр обороны России утверждал, что в Мариуполе с 16 мая взяли в плен 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих ВСУ, тогда как Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что он зарегистрировал только «сотни» украинских военнопленных.
Также, как заявили эксперты Института, российские войска немного продвинулись к северу, западу и югу от Попасной, чтобы продолжить наступление на Северодонецк с юга. В ISW считают, что Россия продолжит попытки окружить Северодонецк и Лисичанск.