ISW: Россия может завышать количество эвакуированных с «Азовстали» украинских военных

Россия может завышать количество украинских военных, эвакуированных с завода «Азовсталь», чтобы договориться о наиболее выгодном обмене пленными или впоследствии избежать признания, что «сотням», а не «тысячам» украинских солдат удавалось удерживать территорию завода под контролем большое количество времени, сообщают эксперты из американского Института исследования войны (ISW).

Министр обороны России утверждал, что в Мариуполе с 16 мая взяли в плен 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих ВСУ, тогда как Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что он зарегистрировал только «сотни» украинских военнопленных.

Также, как заявили эксперты Института, российские войска немного продвинулись к северу, западу и югу от Попасной, чтобы продолжить наступление на Северодонецк с юга. В ISW считают, что Россия продолжит попытки окружить Северодонецк и Лисичанск.