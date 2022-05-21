21.05.2022, 10:59
Россия остановила поставки газа в Финляндию(26)
ФОТО: Ekspress Meedia | Sven Arbet
Утром 21 мая поставки российского газа в Финляндию прекратились, сообщила финская государственная газовая компания Gasum. Российский «Газпром» это подтвердил.
С этого дня и в течение лета Gasum собирается поставлять газ из других источников по трубопроводу Balticconnector, который идет из Эстонии, пишет "Медуза".
Ранее «Газпром» уведомил Gasum, что утром 21 мая прекратит поставки газа. Это произошло после отказа Финляндии платить за российский газ в рублях.