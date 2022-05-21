Правда ли, что украинские беженцы, живущие на корабле, устраивают там ежедневные пьянки?

17 мая в Facebook-группе Книга Жалоб Эстония (5,5 тысяч подписчиков), появился пост-жалоба на украинских беженцев. А именно тех, кого государство разместило на пароме компании Tallinnk.

Автор русскоязычного поста с ником Aulis Baumann с пустым профилем уверяет в комментариях, что информацию получил от своего знакомого, “который там проживает в данный момент на корабле и работает и стремится к лучшему”. К сожалению, более точно автор свой источник не назвал, а на прямые вопросы FAKTIKONTROLL ничего не ответил.

Пост прочитали больше 10 000 человек, кроме того, его перепостили в другие Facebook-группы, например в русскоязычную группу жителей Таллинна под названием “Таллиннцы” (45,2 тысяч подписчиков).

Что было заявлено?

Помимо общего негативного отношения к украинским беженцам, вынужденным уехать из-за военных действий в свой стране, автор публикации приводит конкретные проверяемые факты. В частности, якобы на корабле ежедневно устраиваются “пьянки, гулянки, возлияния до утра, вертеп, утехи”.

В посте утверждается, что беженцы берут алкоголь из открытого бара на корабле. Всё это приводит автора поста и многих его комментаторов к вопросу, стоит ли поддерживать “этот шалман” для беженцев на деньги налогоплательщиков?

Что в реальности?

Выяснилось, что никаких пьянок-гулянок на борту не происходит. Это подтвердил и Tallink, и Департамент социального страхования, который занимается обеспечением беженцев всем необходимым. Беженцев отправляют туда только в самом крайнем случае, если больше им пойти совсем некуда, и условия там далеки как от понятия “комфорта”, так и от всего того, что описано в посте. В каюты селят незнакомых друг с другом людей, а большую часть дня они проводят на работе или в школе.

Пресс-секретарь Tallink Катри Линк готова опровергнуть все утверждения, сделанные в посте. “Мы организовали там концерты совместными силами эстонских и украинских артистов. В частности, в последнем, приуроченном ко Дню матери, принимала участие Таня Михайлова-Саар”, - подчеркнула она.