Правда ли, что украинские беженцы, живущие на корабле, устраивают там ежедневные пьянки?
В социальных сетях появился пост о том, что украинцы, размещённые на пассажирском лайнере компании Tallink, устраивают каждодневные “пьянки и гулянки”. И Tallink, и Департамент социального страхования опровергают эти обвинения.
17 мая в Facebook-группе Книга Жалоб Эстония (5,5 тысяч подписчиков), появился пост-жалоба на украинских беженцев. А именно тех, кого государство разместило на пароме компании Tallinnk.
Автор русскоязычного поста с ником Aulis Baumann с пустым профилем уверяет в комментариях, что информацию получил от своего знакомого, “который там проживает в данный момент на корабле и работает и стремится к лучшему”. К сожалению, более точно автор свой источник не назвал, а на прямые вопросы FAKTIKONTROLL ничего не ответил.
Пост прочитали больше 10 000 человек, кроме того, его перепостили в другие Facebook-группы, например в русскоязычную группу жителей Таллинна под названием “Таллиннцы” (45,2 тысяч подписчиков).
Что было заявлено?
Помимо общего негативного отношения к украинским беженцам, вынужденным уехать из-за военных действий в свой стране, автор публикации приводит конкретные проверяемые факты. В частности, якобы на корабле ежедневно устраиваются “пьянки, гулянки, возлияния до утра, вертеп, утехи”.
В посте утверждается, что беженцы берут алкоголь из открытого бара на корабле. Всё это приводит автора поста и многих его комментаторов к вопросу, стоит ли поддерживать “этот шалман” для беженцев на деньги налогоплательщиков?
Что в реальности?
Выяснилось, что никаких пьянок-гулянок на борту не происходит. Это подтвердил и Tallink, и Департамент социального страхования, который занимается обеспечением беженцев всем необходимым. Беженцев отправляют туда только в самом крайнем случае, если больше им пойти совсем некуда, и условия там далеки как от понятия “комфорта”, так и от всего того, что описано в посте. В каюты селят незнакомых друг с другом людей, а большую часть дня они проводят на работе или в школе.
Пресс-секретарь Tallink Катри Линк готова опровергнуть все утверждения, сделанные в посте. “Мы организовали там концерты совместными силами эстонских и украинских артистов. В частности, в последнем, приуроченном ко Дню матери, принимала участие Таня Михайлова-Саар”, - подчеркнула она.
Заявление про “открытый бар” - тоже неправда. “На корабле один работающий круглосуточно бар, в ”в котором можно приобрести чай, кофе и прохладительные напитки”, - утверждает Линк. Она отдельно подчеркнула, что на корабле вообще алкоголь не продаётся: ни в зоне шведского стола, ни в магазинах, ни в упомянутом выше баре.
Никому не дадут просто выйти за пределы лайнера, зайти в супермаркет, купить алкоголь, а потом пронести его с собой на борт. Распитие алкогольных напитков запрещено как в каютах, так и в общественных зонах на корабле. Кристин Раммус, советник по коммуникациям Департамента социального страхования подтвердила, что на борту не было никаких шумных вечеринок. “Команда корабля хорошо подготовлена и отлично знает, как действовать в случае потенциального возникновения подобной ситуации”.
По словам Раммус, все мероприятия и активности, проходящие на судне, организуются и координируются Департаментом, и вечеринки там запрещены. Развлекательные мероприятия в первую очередь нацелены на молодёжь и детей: речь здесь идёт о Магическом шоу и Визите Лотты, а также других
Итог: Неправда. Украинские беженцы не пьянствуют на борту за счёт эстонских налогоплательщиков.