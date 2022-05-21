Другие виды
21.05.2022, 06:59

Гарри Каспаров признан иноагентом в России

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Garry Kasparov
Garry Kasparov
ФОТО: Scanpix | Mindaugas Kulbis

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признан иноагентом в России.

Министерство юстиции РФ включило гроссмейстера в список физических лиц-иноагентов, пишет Sports.ru.

Каспаров завершил шахматную карьеру в 2005 году. После этого он сосредоточился на политической деятельности. Сейчас Каспаров живет в США.

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