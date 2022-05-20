Другие виды
21.05.2022, 00:05

ВИДЕО | На турнире по борьбе произошла массовая драка

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На турнире международной Борцовской лиги Поддубного, состоявшемся в Москве, произошла массовая драка, участие в которой приняли сами бойцы, тренеры и болельщики.

Инцидент случился 19 мая в ходе полуфинальных поединков в дисциплине «панкратион» среди бойцов, выступающих в весовой категории до 66 кг, пишет Чемпионат.

Повздорили два полуфиналиста соревнований, Ислам Исаев и Ратмир Хайруллин. Впоследствии к выяснению отношений присоединились члены команд спортсменов, а позже выбежали несколько фанатов. Уладить конфликт удалось только после вмешательства сотрудников правоохранительных органов.

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