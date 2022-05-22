Регина Целик: антицеллюлитный массаж не работает, работать над телом надо системно
Регина Целик - девушка, выигравшая бронзовую медаль на Чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу, который проходил в начале мая Санта-Сусанне, а на неделе отметившая свой день рождения. В интервью Rus.Delfi Регина рассказала о своих клиентах, питании и главной проблеме девушек, а также продемонстрировала несколько упражнений.
Существует мнение, что бодибилдинг и фитнес убивают женственность? Что ты думаешь по этому поводу?
Если посмотреть на меня, то я так не считаю. Опять таки, в фитнесе есть разные категории. Я, например, выступаю в категории фитнес-бикини и, по мне, это самая женственная категория. Есть, например, категория вуменс-физик, вот там уже применяется фармакология и у девушек фигуры там более массивные.
Какой бы главный совет ты могла дать девушкам, которые мечтают похудеть и обрести тело своей мечты?
Задаться четко поставленной целью и двигаться к ней. Самое главное - желание, никто не может тебя силой затащить в зал.
Как считаешь, почему девушки не любят тренажерные залы и почему жалуются что они неэффективны? Большинство ведь выбирают групповые аэробные программы.
На этот счет очень много мифов развели. Надо понимать, что девушке очень тяжело перекачаться, это противоестественно. Тренажерный зал - это не только красивые фигуры, это еще и укрепление здоровья. Многие девушки не могут понять, как, например, работают тренажеры. Групповые тренировки - это хорошо, кому что больше нравится.
Какой у тебя рацион в целом и есть ли продукты, которых ты избегаешь? По твоему мнению, существуют “вредные продукты” или это миф?
Таких продуктов, которые бы я избегала, нет. "Плохих продуктов" не существует, все упирается в количество употребляемых продуктов. У меня раз в неделю есть читмил, разовый прием, когда я могу позволить себе пиццу, суши и так далее. Это очень расслабляет центральную нервную систему, чтобы спортсмен мог дальше держать свою диету (режим).
Мне очень нравится сам процесс взвешивания еды на день. Когда, например, у меня заканчивается сезон, мой тренер дает мне отдых 2 недели от тренировок и питания. Мне всегда очень сложно понять, как люди так питаются, ничего не взвешивают, нет четкого плана и дисциплины. Во время режима у меня еда разложена вся по коробочкам, тренировки, дисциплина, благодаря этому и мысли чистые и результат обязательно будет.
Многие девушки волнуются о своей фигуре. О каких продуктах стоит вообще забыть, чтобы иметь красивое тело.
Таких продуктов нет, всего должно быть в меру, кушаешь много - и двигаться придется много. Мы больше страдаем не от продуктов, а от количества потребляемых продуктов.
Самая популярная проблема у девушек - целлюлит, можно от него избавиться? Как?
Избавиться, конечно, можно, в первую очередь важно наладить питание. Чем больше у человека лишнего веса, тем больше у него целлюлита, надо начинать с похудения и конечно же важно соблюдать питьевой режим.
Антицеллюлитный массаж - не работает?
Не работает, это уже больше маркетинг. Люди хотят быстрых результатов, хотят быстро избавиться от целлюлита и не думают, сколько лет они наедали эти лишние килограммы. Например, у девушки отпуск на носу, и она начинает искать в интернете "быстрое избавление от целлюлита". Она находит в фейсбуке рекламу "антицеллюлитный массаж", все красиво расписано и показаны красивые фото результатов (возможно, взятых из интернета). Все хотят быстрых результатов, не вникая в саму суть проблемы.
Кто приходит к тебе на тренировки и с какими проблемами в основном обращаются?
У меня разные клиенты бывают, большинство, конечно, - это девушки. Часто они ко мне обращаются после "марафонов для похудения", также девушки обращаются с просьбой вернуть цикл (месячные). Приходят очень худые девушки, с просьбой набрать массу и обращаются люди с расстройством пищевого поведения, ну и конечно же люди с лишним весом.
Сталкивалась с тем, когда девушка, например, хочет заниматься, но стесняется, когда вокруг много людей?
Таким девушкам я советую взять хотя бы одну тренировку с тренером. Придя первый раз в зал, ты боишься выглядеть глупо или сделать что-то не так, а тренер за тебя все поставит и покажет, как правильно выполнять упражнения. Появится больше уверенности в себе и в дальнейшем будет легче тренироваться одной.
Как любишь проводить свое свободное время? Какое у тебя хобби?
Я занимаюсь эстрадными танцами, вхожу в коллектив. Я с детства занимаюсь танцами, но из-за тренажёрного зала, соревнований, я их немного забросила. Сейчас решила возобновить и мне очень нравиться, я там отдыхаю и телом и душой. Примерно один раз в две недели хожу на массаж, провожу время с друзами, родителями. Люблю в кино ходить, могу книгу почитать.
Откуда берешь мотивацию? Ведь всегда можно найти 1000 причин, почему не пойти на тренировку.
Мне просто все это нравится: коробочки с едой, тренировки, режим и дисциплина, я просто получаю от этого удовольствие. Работать над телом всегда сложно, но когда видишь свои результаты, как меняется фигура, по сравнению с предыдущими годами, появляется азарт.
Какие у тебя дальнейшие планы?
В июне у меня IFBB Diamond Cup в Люксембурге, дальше будем смотреть по форме и, возможно, еще будет еще пара соревнований, также осенью планируется чемпионат мира.
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