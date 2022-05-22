Регина Целик: антицеллюлитный массаж не работает, работать над телом надо системно

Существует мнение, что бодибилдинг и фитнес убивают женственность? Что ты думаешь по этому поводу?

Если посмотреть на меня, то я так не считаю. Опять таки, в фитнесе есть разные категории. Я, например, выступаю в категории фитнес-бикини и, по мне, это самая женственная категория. Есть, например, категория вуменс-физик, вот там уже применяется фармакология и у девушек фигуры там более массивные.

Какой бы главный совет ты могла дать девушкам, которые мечтают похудеть и обрести тело своей мечты?

Задаться четко поставленной целью и двигаться к ней. Самое главное - желание, никто не может тебя силой затащить в зал.

Как считаешь, почему девушки не любят тренажерные залы и почему жалуются что они неэффективны? Большинство ведь выбирают групповые аэробные программы.

На этот счет очень много мифов развели. Надо понимать, что девушке очень тяжело перекачаться, это противоестественно. Тренажерный зал - это не только красивые фигуры, это еще и укрепление здоровья. Многие девушки не могут понять, как, например, работают тренажеры. Групповые тренировки - это хорошо, кому что больше нравится.

Какой у тебя рацион в целом и есть ли продукты, которых ты избегаешь? По твоему мнению, существуют “вредные продукты” или это миф?

Таких продуктов, которые бы я избегала, нет. "Плохих продуктов" не существует, все упирается в количество употребляемых продуктов. У меня раз в неделю есть читмил, разовый прием, когда я могу позволить себе пиццу, суши и так далее. Это очень расслабляет центральную нервную систему, чтобы спортсмен мог дальше держать свою диету (режим).

Мне очень нравится сам процесс взвешивания еды на день. Когда, например, у меня заканчивается сезон, мой тренер дает мне отдых 2 недели от тренировок и питания. Мне всегда очень сложно понять, как люди так питаются, ничего не взвешивают, нет четкого плана и дисциплины. Во время режима у меня еда разложена вся по коробочкам, тренировки, дисциплина, благодаря этому и мысли чистые и результат обязательно будет.