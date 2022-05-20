Евгения Чирикова: нужно, чтобы на западе оставались приличные русские
Ольга Штраубе, редактор рубрики мнений
Антивоенный форум
ФОТО: Facebook/Ivan Tyutrin | Ivan Tyutrin
Евгения Чирикова в интервью RusDelfi рассказала, как сегодня прошел Антивоенный форум в Вильнюсе. «Подписание декларации против войны России в Украине помогло бы определить россиянам свою позицию относительно войны и путинского режима», отметила она.
Евгения, какие впечатления оставил II Антивоенный форум?
Мне всегда очень нравятся мероприятия, которые проводит комитет форума «Свободной России», ребята большие молодцы, и это дает возможность российским гражданским активистам, которые были вынуждены уехать, встречаться и обсуждать насущные вопросы. Люди делают это для общественного блага и совершенно бесплатно.