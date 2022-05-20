Евгения Чирикова: нужно, чтобы на западе оставались приличные русские

Мне всегда очень нравятся мероприятия, которые проводит комитет форума «Свободной России», ребята большие молодцы, и это дает возможность российским гражданским активистам, которые были вынуждены уехать, встречаться и обсуждать насущные вопросы. Люди делают это для общественного блага и совершенно бесплатно.