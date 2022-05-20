ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (86-й день) | Ракетный удар по дворцу культуры. Литва перестанет пользоваться российскими энергоресурсами
Подводим итоги 86-го дня военного вторжения России в Украину.
Российские военные заблокировали все выезды с временно оккупированной Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.
"Не имея других вариантов борьбы, российские военные заблокировали выезд из Херсонщины в подконтрольные украинским властям территории и пытаются направить всех желающих выехать — в Крым, как единственное возможное направление. В самом Херсоне усилено патрулирование, увеличено количество блокпостов", — отметил Назавров
Командир полка "Азов": раненых бойцов с "Азовстали" и тела погибших передадут на украинскую территорию.
"Гражданских удалось эвакуировать. Тяжелораненые получили необходимую помощь, их удалось эвакуировать с дальнейшим обменом и доставкой на территорию, подконтрольную Украине. Что касается погибших героев, процесс продолжается. Надеюсь, что в ближайшее время родные и вся Украина смогут с почестями похоронить своих воинов", — заявил Прокопенко.
Финская государственная газовая компания Gasum сообщила, что поставки российского газа в страну будут приостановлены 21 мая.
ВСУ: российские войска заблокировали выезды из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.
"Большая семерка" выделит Украине еще 9,5 миллиарда долларов.
Соответствующее решение было принято по итогам встречи министров финансов стран "семерки". Таким образом, общая сумма помощи от G7 с начала войны достигла уже 19,8 миллиарда.
По дворцу культуры в городе Лозовая, нанесен ракетный удар.
По данным медиков, в результате удара по дворцу культуры в Харьковской области ранены по меньшей мере семь человек, в том числе 11-летний ребенок.
С "Азовстали" эвакуируют тела погибших воинов. В общей сложности около 1700 защитников Мариуполя вышли с завода на оккупированную территорию, по данным британской разведки. Сколько еще остаются, пока неизвестно.
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Литва перестанет пользоваться российской электроэнергией.
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