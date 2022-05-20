Военный дневник
20.05.2022, 22:00

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (86-й день) | Ракетный удар по дворцу культуры. Литва перестанет пользоваться российскими энергоресурсами

 
Ракетный удар по центру города Лозовая Харьковской области
Ракетный удар по центру города Лозовая Харьковской области
ФОТО: via REUTERS | STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI,STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE (DSNS)

Подводим итоги 86-го дня военного вторжения России в Украину.

  • Российские военные заблокировали все выезды с временно оккупированной Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

    "Не имея других вариантов борьбы, российские военные заблокировали выезд из Херсонщины в подконтрольные украинским властям территории и пытаются направить всех желающих выехать — в Крым, как единственное возможное направление. В самом Херсоне усилено патрулирование, увеличено количество блокпостов", — отметил Назавров

  • Командир полка "Азов": раненых бойцов с "Азовстали" и тела погибших передадут на украинскую территорию.

    "Гражданских удалось эвакуировать. Тяжелораненые получили необходимую помощь, их удалось эвакуировать с дальнейшим обменом и доставкой на территорию, подконтрольную Украине. Что касается погибших героев, процесс продолжается. Надеюсь, что в ближайшее время родные и вся Украина смогут с почестями похоронить своих воинов", — заявил Прокопенко.

  • Финская государственная газовая компания Gasum сообщила, что поставки российского газа в страну будут приостановлены 21 мая.

  • ВСУ: российские войска заблокировали выезды из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

  • "Большая семерка" выделит Украине еще 9,5 миллиарда долларов.

    Соответствующее решение было принято по итогам встречи министров финансов стран "семерки". Таким образом, общая сумма помощи от G7 с начала войны достигла уже 19,8 миллиарда.

  • По дворцу культуры в городе Лозовая, нанесен ракетный удар.

По данным медиков, в результате удара по дворцу культуры в Харьковской области ранены по меньшей мере семь человек, в том числе 11-летний ребенок.

  • С "Азовстали" эвакуируют тела погибших воинов. В общей сложности около 1700 защитников Мариуполя вышли с завода на оккупированную территорию, по данным британской разведки. Сколько еще остаются, пока неизвестно.

  • New York Times опубликовало новые доказательства преступлений российских военных в Буче. Опубликованные изданием видео свидетельствуют о казни минимум восьми украинцев.

  • Ходорковского и Каспарова объявили "иностранными агентами" в России.

    Минюст России внес в реестр "иностранных агентов" Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского. Речь идет о реестре физических лиц, а не СМИ-"иноагентах".военн

  • Путин посмертно наградил полевого командира сампровозглашенной ДНР Моторолу.

  • Литва перестанет пользоваться российской электроэнергией.

  • ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков после того, как турнир запретил игрокам из России и Беларуси участвовать в турнире в этом году.

  • Украинская прокуратура назвала еще одного подозреваемого в военных преступлениях россиянина.

    Это 30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко - командир роты 64-й отдельной мотострелковой бригады российской армии. Он обвиняется в убийстве и нарушении законов и обычаев войны.

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что российские войска почти завершили операцию по "освобождению" так называемой "ЛНР".

    "Группировки российских вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции "Луганской и Донецкой народных республик" продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению "освобождение" "Луганской народной республики" – заявил он.

  • Территория завода «Азовсталь» полностью освобождена — Минобороны России.

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