ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (86-й день) | Ракетный удар по дворцу культуры. Литва перестанет пользоваться российскими энергоресурсами

С "Азовстали" эвакуируют тела погибших воинов. В общей сложности около 1700 защитников Мариуполя вышли с завода на оккупированную территорию, по данным британской разведки. Сколько еще остаются, пока неизвестно.

New York Times опубликовало новые доказательства преступлений российских военных в Буче. Опубликованные изданием видео свидетельствуют о казни минимум восьми украинцев.

Ходорковского и Каспарова объявили "иностранными агентами" в России. Минюст России внес в реестр "иностранных агентов" Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского. Речь идет о реестре физических лиц, а не СМИ-"иноагентах".военн

Путин посмертно наградил полевого командира сампровозглашенной ДНР Моторолу.

Литва перестанет пользоваться российской электроэнергией.

ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков после того, как турнир запретил игрокам из России и Беларуси участвовать в турнире в этом году.

Украинская прокуратура назвала еще одного подозреваемого в военных преступлениях россиянина. Это 30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко - командир роты 64-й отдельной мотострелковой бригады российской армии. Он обвиняется в убийстве и нарушении законов и обычаев войны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что российские войска почти завершили операцию по "освобождению" так называемой "ЛНР". "Группировки российских вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции "Луганской и Донецкой народных республик" продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению "освобождение" "Луганской народной республики" – заявил он.