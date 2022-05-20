Литва с воскресенья не будет получать газ, нефть и электричество из России

Оператор биржи Nord Pool принял решение не покупать российскую электроэнергию у единственного ее импортера в странах Балтии – группы Inter RAO.

Это значит, что с воскресенья в Литве не будет ни российского газа, ни нефти, ни электроэнергии, сообщает Минэнерго. "Это очень важный рубеж не только на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина", - сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.



Министр подчеркнул, что полной энергетической независимости Литва достигнет тогда, когда успешно завершит синхронизацию, а свои потребности в электричестве покроет за счет местной зеленой энергетики и станет государством-экспортером.