„Азовсталь“ — место моей смерти и моей жизни. Боец "Азова" опубликовал прощальные фотографии с осажденного завода

Один из защитников «Азовстали», боец полка «Азов» Дмитрий Казацкий (позывной Орест) опубликовал в своих соцсетях две прощальные фотографии с завода в Мариуполе.

«Ну вот и все. Спасибо за убежище, „Азовсталь“ — место моей смерти и моей жизни. Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в самом лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи», — подписал он фотографии и опубликовал ссылку на гугл-диск со своими предыдущими снимками с завода.

На прощальных фотографиях Ореста запечатлен мужчина в военной форме на развалинах завода.

Где сейчас находится Казацкий и сдался ли он в плен российским военным, контролирующим Мариуполь, неизвестно.

По данным местных СМИ, Казацкому 26 лет, он родился в Житомирской области. До 2014 года Казацкий учился на политолога в Острожской академии в Ровненской области Украины, а затем вступил в Национальную гвардию Украины. «Громадське» пишет, что Орест с 2015 года служит в Мариуполе, в 2017-м он присоединился к «Азову». Сейчас он руководит пресс-службой полка, отмечают украинский Vogue и телеканал «1+1».

В Украине Казацкого называют «глазами и голосом „Азовстали“». 10 мая на фоне попыток российских военных захватить завод полк «Азов» опубликовал фоторепортаж Ореста, главными героями которого стали раненые защитники «Азовстали».

16 мая другой снимок Казацкого с украинским военным в луче света из пробитой крыши завода широко разошелся по соцсетям и получил название «Свет победит».

Кроме того, Казацкий известен своим исполнением песни «Stefania» украинской рэп-группы Kalush Orchestra, которая победила на «Евровидении — 2022». На следующий день после победы Украины в конкурсе Орест опубликовал видео, как поет песню на «Азовстали» под звуки обстрелов.