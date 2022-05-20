Полиция задержала мужчину, который сообщил о заложенной бомбе в суде(1)
Полиция в среду задержала 30-летнего мужчину, которого подозревали в совершении серьезного нарушения общественного порядка, т.е. угрозе взрыва двух пярнуских судов в один и тот же день.
18 мая примерно в 9.30 в Центр тревоги поступил телефонный звонок с сообщением на эстонском языке о том, что в двух пярнуских зданиях суда заложены бомбы. Сразу же после телефонного звонка полиция начала собирать улики для установления личности звонившего, и все люди были эвакуированы из обоих зданий Пярнуского суда. Полиция отреагировала с большой силой, окружив здания судов, а саперы осмотрели здания. Спустя почти три часа после получения сообщения о заложенной бомбе и тщательного осмотра домов было установлено, что взрывного устройства и опасности для людей нет.
По словам прокурора Марики Салмисту, сегодня с разрешения суда задержан мужчина, который сообщил о бомбовой угрозе. "Он был задержан полицией в качестве подозреваемого в совершении преступления и обвинен в серьезном нарушении общественного порядка, наказуемом лишением свободы на срок до пяти лет. Поскольку он подозревается в совершении нового преступления уже в ходе текущего уголовного производства, по оценке прокуратуры, в случае освобождения подозреваемый может быть опасен. Именно поэтому мы просили суд арестовать его", — сказала Салмисту. Подозреваемого задержали на срок до восьми месяцев.