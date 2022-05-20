Полиция задержала мужчину, который сообщил о заложенной бомбе в суде

18 мая примерно в 9.30 в Центр тревоги поступил телефонный звонок с сообщением на эстонском языке о том, что в двух пярнуских зданиях суда заложены бомбы. Сразу же после телефонного звонка полиция начала собирать улики для установления личности звонившего, и все люди были эвакуированы из обоих зданий Пярнуского суда. Полиция отреагировала с большой силой, окружив здания судов, а саперы осмотрели здания. Спустя почти три часа после получения сообщения о заложенной бомбе и тщательного осмотра домов было установлено, что взрывного устройства и опасности для людей нет.